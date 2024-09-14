В ЦПД пояснили, що насправді означають погрози Путіна

Погрози голови Кремля Володимира Путіна ядерною зброєю чи втягуванням НАТО у війну, це лише слова. Путін залякує, бо сам боїться поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За його словами, єдина тактика, яку використовують росіяни проти Заходу - ядерні страшилки і залякування прямим воєнним конфліктом.

"Путін залякує, бо сам боїться. Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі прекрасно знають. Він просто намагається вплинути на суспільство", - вважає він.

Військовий нагадав, що Росія завжди так робить, коли Захід може здійснити успішне рішення, яке може серйозно зашкодити режиму Путіна.

"Втім - це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія - головні сили, від яких залежна Росія. Навпаки, удари західною зброєю вглиб Росії пришвидшать воєнну поразку режиму, і стимулюватимуть Путіна до миру", - пояснює Коваленко.

Водночас, на його думку, відсутність цього рішення тільки наблизить можливу війну в країнах НАТО, зросте імовірність російської агресії в Балтії через кілька років.