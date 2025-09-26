ЦПД попереджає про ризики використання російського православного месенджера "Зосима"

Центр протидії дезінформації (ЦПД) зазначає, що месенджер "Зосима" збирає широкий спектр особистої інформації. Серед даних, які користувачі надають додатку, - паспортні відомості, адреси, інформація про доходи, місця роботи і навіть дані про військовий обов'язок.

Реєстрація в сервісі здійснюється через "Держпослуги", що автоматично відкриває доступ до державних баз даних.

Заявлені цілі та реальність

Офіційно запуск месенджера пояснюється прагненням зробити російську православну церкву більш сучасною і ближчою до молоді. Однак експерти підкреслюють, що "Зосима" фактично стає інструментом цифрового контролю над населенням.

"Це вкотре підтверджує, що РПЦ в Росії фактично є частиною державного апарату і допомагає владі керувати суспільством. Месенджер "Зосима" є черговою ілюстрацією того, як кремль під релігійною оболонкою вибудовує систему тотального нагляду за власними громадянами", - зазначають у ЦПД.