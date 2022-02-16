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ЦНАП в Херсонской области выдал документ с "российским" Крымом: полиция начала проверку

Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области в одном из Центров предоставления административных услуг и выдали документ, в котором указали принадлежность Крыма к России. Правоохранители начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По информации правоохранителей, 15 февраля в социальной сети Facebook был обнародован пост с фотографией, где указана недостоверная информация о территориальной принадлежности г. Симферополь.

Местные СМИ опубликовали эти фотографии, где зафиксирован документ с надписью "Симферополь. Российская Федерация".

"Сейчас указанная информация зарегистрирована в журнале единого учета Главного управления Национальной полиции в Херсонской области под номером 168. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - сообщили в полиции.

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