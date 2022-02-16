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ЦНАП у Херсонській області видав документ з "російським" Кримом: поліція почала перевірку

Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області в одному з Центрів надання адміністративних послуг и видали документ, в якому вказали приналежність Криму до Росії. Правоохоронці почали перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, 15 лютого в соціальній мережі Facebook було оприлюднено пост зі світлиною, де вказана недостовірна інформація щодо територіальної належності м. Сімферополь.

Місцеві ЗМІ опублікували ці фотографії, де зафіксовано документ із написом "Сімферополь. Російська Федерація".

"Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення", - повідомили в поліції.

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