В ЦОЗ допускают проблемы с хранением вакцины от COVID-19 в регионах

Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в регионах могут быть проблемы с хранением вакцины от коронавируса. По сколько в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига".

По его словам, производители вакцин работающих на трех холодовых режимах: -60 -80 градусов, -20 -40 и + 2 + 8.

"Например, если у нас будет вакцина для хранения в + 2 + 8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20 -40 - до уровня области", - заявил Кузин.

По его словам, если Украина получит вакцину, которую необходимо хранить при температуре -60 -80, то ее можно будет хранить только на национальном уровне.

"Ее можно хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими. Например, однажды там людей вакцинируют, и на следующий туда выезжает следующая партия", - добавил он.

При этом глава ЦОЗ отметил, что самым оптимальным вариантом для Украины является вакцина, которую необходимо хранить при +2 +8 градусах, так как в стране есть для этого оборудование.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса.

Кроме того, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.