ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ЦОЗ допускают проблемы с хранением вакцины от COVID-19 в регионах

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 15:13
В ЦОЗ допускают проблемы с хранением вакцины от COVID-19 в регионах
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в регионах могут быть проблемы с хранением вакцины от коронавируса. По сколько в регионах негде хранить вакцины с температурой -60 -80 градусов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига".

По его словам, производители вакцин работающих на трех холодовых режимах: -60 -80 градусов, -20 -40 и + 2 + 8.

"Например, если у нас будет вакцина для хранения в + 2 + 8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20 -40 - до уровня области", - заявил Кузин.

По его словам, если Украина получит вакцину, которую необходимо хранить при температуре -60 -80, то ее можно будет хранить только на национальном уровне.

"Ее можно хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими. Например, однажды там людей вакцинируют, и на следующий туда выезжает следующая партия", - добавил он.

При этом глава ЦОЗ отметил, что самым оптимальным вариантом для Украины является вакцина, которую необходимо хранить при +2 +8 градусах, так как в стране есть для этого оборудование.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса.

Кроме того, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь