У ЦГЗ припускають проблеми із зберіганням вакцини від COVID-19 в регіонах

Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

У Центрі громадського здоров'я України розповіли, що в регіонах можуть бути проблеми зі зберіганням вакцини від коронавірусу. По скільки в регіонах ніде зберігати вакцини з температурою -60 -80 градусів.

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузин в інтерв'ю виданню "Ліга".

За його словами, виробники вакцин працюють на трьох холодових режимах: -60 -80 градусів, -20 -40 і + 2 + 8.

"Наприклад, якщо у нас буде вакцина для зберігання + 2 + 8, то можемо спустити на рівень району вакцину. Якщо -20 -40 - до рівня області", - заявив Кузін.

За його словами, якщо Україна отримає вакцину, яку необхідно зберігати при температурі -60 -80, то її можна буде зберігати тільки на національному рівні.

"Її можна зберігати тільки на національному рівні, де є обладнання, і потім маленькими партіями доставляти в регіони і відразу повертатися за іншими. Наприклад, одного разу там людей вакцинують, і на наступний туди виїжджає наступна партія", - додав він.

При цьому глава ЦГЗ зазначив, що найоптимальнішим варіантом для України є вакцина, яку необхідно зберігати при +2 +8 градусів, бо в країні є для цього обладнання.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не залишиться наприкінці світової черги на вакцину від коронавірусу.

Крім того, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні до 2021 року планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.