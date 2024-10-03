У цьому селі під Києвом зафіксовано найбільше лелек: чому птахи обрали Підгірці

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис кандидата біологічних наук Віталія Грищенка у Facebook.

Чому лелеки обрали саме Підгірці

За словами Грищенка (старшого наукового співробітника й заступника директора з наукової роботи Канівського природного заповідника), найбільше лелечих гнізд - у селі на південній околиці Києва, а не у диких місцинах чи десь серед поліських боліт.

Він пояснив, що чисельність птахів там стрімко зростає.

"У 2021 році ми нарахували в селі 18 заселених гнізд, у 2023 році їх було вже 30, а цього року - аж 45! Тобто за два роки чисельність виросла у 2,5 раза, а з минулого року - на 50%", - уточнив науковець.

Лелек у Підгірцях чимало (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Крім того, у Підгірцях фіксують дуже високу успішність розмноження лелек.

"З 26 моніторингових ділянок, які ми вже обстежили цього року, показники тут найбільші - в середньому 3,13 пташеняти на гніздову пару і 3,53 - на успішну пару. Це при тому, що загалом в Україні продуктивність розмноження білого лелеки у 2024 році посередня, у гніздах найчастіше 2-3 пташенят. У Підгірцях же в багатьох гніздах їх 4-5", - розповів біолог.

Птахи роблять гнізда там, де їм зручно (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Він зауважив, що перший аспект, звісно ж, пов'язаний із другим.

"Чисельність тому і швидко зростає, що село Підгірці в цьому відношення самодостатнє. Більшість лелек повертається для гніздування в місцевість, де вони народилися (не всі, і зовсім не обовʼязково в "батьківське" гніздо, про це я якось писав). А тут їх народжується і виростає ну дуже багато. Така ж ситуація була й у 2021 році. Тоді в Підгірцях ми знайшли єдиний виводок із 6 пташенят", - пояснив експерт.

Лелеки часто повертаються для гніздування туди, де народились (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Він наголосив, що таке "лелече щастя" пояснюється просто, хоча і не дуже романтично.

"Біля Підгірців знаходиться найбільше в Україні сміттєзвалище. Саме тут лелеки знайшли практично необмежену кількість їжі. Я вже писав, що тотальне розорювання луків і пасовищ не залишає лелекам великого вибору. На неозорих полях кукурудзи й соняшника їм робити нічого (та ще й геть протруєних). Що ж, птахи пристосовуються до змінених умов життя", - розповів Грищенко.

У Підгірцях птахи знайшли практично необмежену кількість їжі (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Він нагадав, що після того, як в Україні зникли солом'яні та очеретяні стріхи, лелеки освоїли для гніздування стовпи електроліній.

З огляду на це, класичне прислів'я "Лелека на даху - мир на землі" звучить для багатьох людей уже не зовсім зрозуміло.

До лелек на стовпах звикли більшість українців (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

"А що він на тому даху робить? Всі ж уже знають, що бузьки гніздяться на стовпах. Те ж саме відбувається і з кормовою базою. Зникають звичні трав'янисті ділянки з випасом худоби чи сінокосом, лелеки освоюють наші смітники. Птахам це сподобалось", - зауважив науковець.

Він додав, що експерти продовжують облік лелечих гнізд у межах VIII Міжнародного обліку білого лелеки (в Україні його організовує Українське товариство охорони птахів за фінансової підтримки німецької природоохоронної організації NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Облік лелек згідно з даними спостерігачів-волонтерів (карта: google.com/maps)

Насамкінець він запросив до участі в такому обліку всіх бажаючих. Для цього потрібно фіксувати інформацію про те, скільки заселених лелечих гнізд у певному селі чи місті, на чому вони розміщені, а також скільки в них виросло пташенят.

"Результати можна записувати в екселівський файл. Є також додаток для смартфонів, за допомогою якого можна закартувати гнізда у вашій місцевості", - підсумував Грищенко.