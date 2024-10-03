В этом селе под Киевом зафиксировано больше всего аистов: почему птицы выбрали Подгорцы

Больше всего гнезд белых аистов в Киевской области фиксируют в селе Подгорцы в Обуховском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию кандидата биологических наук Виталия Грищенко в Facebook.

Почему аисты выбрали именно Подгорцы

По словам Грищенко (старшего научного сотрудника и заместителя директора по научной работе Каневского природного заповедника), больше всего аистовых гнезд - в селе на южной окраине Киева, а не в диких местах или где-то среди полесских болот.

Он объяснил, что численность птиц там стремительно растет.

"В 2021 году мы насчитали в селе 18 заселенных гнезд, в 2023 году их было уже 30, а в этом году - аж 45! То есть за два года численность выросла в 2,5 раза, а с прошлого года - на 50%", - уточнил ученый.

Аистов в Подгорцах немало (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Кроме того, в Подгорцах фиксируют очень высокую успешность размножения аистов.

"Из 26 мониторинговых участков, которые мы уже обследовали в этом году, показатели здесь самые большие - в среднем 3,13 птенца на гнездовую пару и 3,53 - на успешную пару. Это при том, что в целом в Украине продуктивность размножения белого аиста в 2024 году посредственная, в гнездах чаще всего 2-3 птенца. В Подгорцах же во многих гнездах их 4-5", - рассказал биолог.

Птицы делают гнезда там, где им удобно (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Он отметил, что первый аспект, конечно же, связан со вторым.

"Численность потому и быстро растет, что село Подгорцы в этом отношении самодостаточно. Большинство аистов возвращается для гнездования в местность, где они родились (не все, и совсем не обязательно в "родительское" гнездо, об этом я как-то писал). А тут их рождается и вырастает ну очень много. Такая же ситуация была и в 2021 году. Тогда в Подгорцах мы нашли единственный выводок из 6 птенцов", - объяснил эксперт.

Аисты часто возвращаются для гнездования туда, где родились (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Он подчеркнул, что такое "аистово счастье" объясняется просто, хотя и не очень романтично.

"Возле Подгорцев находится самая большая в Украине свалка. Именно здесь аисты нашли практически неограниченное количество пищи. Я уже писал, что тотальная распашка лугов и пастбищ не оставляет аистам большого выбора. На необозримых полях кукурузы и подсолнечника им делать нечего (да еще и протравленных). Что ж, птицы приспосабливаются к изменившимся условиям жизни", - рассказал Грищенко.

В Подгорцах птицы нашли практически неограниченное количество пищи (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

Он напомнил, что после того, как в Украине исчезли соломенные и тростниковые крыши, аисты освоили для гнездования столбы электролиний.

Учитывая это, классическая пословица "Аист на крыше - мир на земле" звучит для многих людей уже не совсем понятно.

К аистам на столбах привыкли большинство украинцев (фото: facebook.com/vitaly.grishchenko)

"А что он на той крыше делает? Все же уже знают, что аисты гнездятся на столбах. То же самое происходит и с кормовой базой. Исчезают привычные травянистые участки с выпасом скота или сенокосом, аисты осваивают наши мусорники. Птицам это понравилось", - заметил ученый.

Он добавил, что эксперты продолжают учет аистовых гнезд в рамках VIII Международного учета белого аиста (в Украине его организовывает Украинское общество охраны птиц при финансовой поддержке немецкой природоохранной организации NABU (Naturschutzbund Deutschland).

Учет аистов согласно данным наблюдателей-волонтеров (карта: google.com/maps)

В заключение он пригласил к участию в таком учете всех желающих. Для этого нужно фиксировать информацию о том, сколько заселенных гнезд аистов в определенном селе или городе, на чем они размещены, а также сколько у них выросло птенцов.

"Результаты можно записывать в экселевский файл. Есть также приложение для смартфонов, с помощью которого можно закартовать гнезда в вашей местности", - подытожил Грищенко.