ЦОКи "Ивано-Франковскгаза" частично возобновили прием потребителей

Прием потребителя в ЦОКе (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")

Центры будут работать с соблюдением всех требований адаптивного карантина

С 1 июня центры обслуживания клиентов "Ивано-Франковскгаза" частично возобновили прием потребителей. Однако газовики просят клиентов не спешить в центры, ведь 90% вопросов можно решить дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Как для посетителей, так и для работников ЦОКа, действуют четкие правила работы центров. Количество человек, которые могут одновременно находиться в помещении, не может превышать норму - 1 человек на 10 кв.м. Все работники ЦОКа и посетители должны быть в защитных масках или респираторах, при входе обязательно обрабатывать руки антисептиком, а каждые два часа – проветривание помещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет проводиться регулярная внутренняя дезинфекция помещений мелкодисперсными каплями в виде холодного тумана.

"Просим наших потребителей посещать ЦОК только по крайней необходимости. Делать выбор в пользу дистанционного обслуживания - удобных и безопасных каналов коммуникации. Наши специалисты продолжают предоставлять консультации потребителям по телефону, электронной почте и через онлайн-сервисы", – говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Ивано-Франковскгаз" Юрий Колодий.

В пресс-службе также напомнили, что во время карантина ЦОКи не прекращали свою работу. Они ежедневно консультировали по телефону тысячи потребителей.

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Автор: Мария Тарарыева