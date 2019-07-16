ЦОК "Черновцыгаза" осуществил обслуживание более чем 35 тыс. клиентов

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Самая частая причина обращений в ЦОК - это сверка данных и разъяснения по лицевому счету

Менее чем за 7 месяцев работы в Центр обслуживания клиентов АО "Черновцыгаз" обратилось более 35 тыс. потребителей природного газа. Больше всего клиентов компании интересуют вопросы сверки данных и роз'разъяснение по лицевому счету. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"В Центре обслуживания клиентов работают 10 высокопрофессиональных менеджеров и двое ведущих специалистов, которые предоставляют клиентам компании профессиональные консультации и помощь во всех вопросах, связанных с газоснабжением. ЦОК работает по качественно новым стандартам и рассчитан на максимально комфортное обслуживание клиентов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, самая частая причина обращений в ЦОК - это сверка данных и разъяснение по лицевому счету. С таким вопросом обратилось около 15 тыс. клиентов компании. На втором месте - перерасчет объемов потребленного природного газа, это 10 тыс. обращений. Почти 5 тыс. потребителей подали заявление на смену владельца лицевого счета, и 3 тыс. клиентов получили консультации по процедуре установки, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков. Более чем 2 тыс. клиентов получили консультации по присоединению к газовым или проведения реконструкции.

"Специалисты центра предоставляют нашим клиентам разъяснение по поставке и распределению природного газа. В помещении центра созданы максимально комфортные условия. Наша основная цель — открытие дополнительных центров обслуживания клиентов, отсутствие очередей и быстрое решение вопросов, помощь нашим клиентам", - отметила начальник управления клиентского центра АО "Черновцыгаз" Дмитрий Мотовилин.

Компания планирует открыть еще четыре Центра обслуживания клиентов в районных отделениях АО "Черновцыгаз". В конце августа ЦОК заработает в г. Кицмань, он будет обслуживать 31,5 тыс. потребителей природного газа, проживающих в Кицманском и Заставнивском районах Черновицкой области.