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Цьогорічний вересень був найтеплішим в історії Києва

Фото: вересень 2023 року був найтеплішим в історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у вересні 2023 року в Києві дорівнювала 18,8 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці за всю історію спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів за місяць у столиці було зафіксовано три температурних рекорди.

Найхолодніше у столиці було 10 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 9,1 градусів тепла, а найтепліше - 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 29,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 8 мм, або 14% кліматичної норми. Цьогорічний вересень став 12 серед найсухіших з 1891 року, повідомили в обсерваторії.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці вересня в Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів.

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо булло встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

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