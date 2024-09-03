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Цьогорічне літо в Києві стало другим найспекотнішим в історії після 2010 року

Фото: Погода в Києві влітку 2024 року була найспекотнішою з 2010 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря літа 2024 року у Києві склала 23,0 градусів тепла. Це на 2,6 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Літо посіло другу позицію після літа 2010 року (23,7 градусів) серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 18 температурних рекордів, 14 з них у липні, решта – у серпні.

Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у липні (3,0 градусів).

Найхолодніше було 14 серпня, коли температура під ранок опустилась до 13,4 градусів тепла, а найспекотнішим та рекордним виявилось 16 липня, коли температура після полудня піднялась до 36,0 градусів тепла.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 211 мм, або 107% середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало у червні - майже дві місячні норми.

Літня спека

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у серпні 2024 року в Києві дорівнювала 23,1 градусів тепла, на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце.

Липень 2024 року увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів.

У середині липня в Україні встановилася спекотна погода, яку спричинило тепле повітря з Африки, що надходило в Україну через Балкани. Температурні рекорди в Києві оновлювалися тиждень поспіль

За даними Укргідрометцентру, унікальність цьогорічної спеки в Україні полягає в тому, що вона прийшла в середині липня, тоді як в попередні роки максимальні температури спостерігалися на початку серпня. У 2010 році найбільша спека була наприкінці липня - на початку серпня.

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ПогодаГідрометцентр