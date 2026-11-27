Цьогоріч в Україні виробили 8-9 мільйонів FPV-дронів, - Фірсов
Цьогоріч в Україні вироблять близько 8-9 мільйонів FPV-дронів. Саме велика кількість дронів змінила характер російських штурмів: від груп по 30-50 осіб до двох-чотирьох військових.
Про це військовий і колишній народний депутат Єгор Фірсов розповів в інтерв'ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.
Зростання втрат особового складу агресора Фірсов пояснює кількістю дронів. За його словами, ворог намагається захопити територію, а це можливо лише через піхотні штурми. На початку війни росіяни наступали великими групами по 30-50 осіб, потім їх ставало дедалі менше, а зараз це двоє, троє, четверо.
За словами Фірсова, у командира бригади чи батальйону на пункті управління є екрани, де постійно видно, хто і куди рухається. Для цього є розвідувальні дрони та ударні FPV, які, за його словами, можуть наздогнати практично будь-кого.
Фірсов нагадав, що наприкінці 2023 року президент озвучив план виготовити приблизно мільйон дронів. За його оцінкою, лише цього року в Україні вироблять близько 8-9 мільйонів дронів. Він уточнив, що це тільки повітряні FPV, без бомберів, крил і перехоплювачів, а інших типів дронів ще більше. За словами військового, нині це працює на користь України, бо дає змогу контролювати лінію зіткнення та перешкоджати просуванню противника.
Раніше Генштаб повідомляв, що Росія планує виробити у 2026 році понад 7 мільйонів FPV-дронів, що на 3 мільйони більше, ніж торік. За даними української розвідки, про які писав Bloomberg, Росія має намір виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.