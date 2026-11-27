Цьогоріч в Україні вироблять близько 8-9 мільйонів FPV-дронів. Саме велика кількість дронів змінила характер російських штурмів: від груп по 30-50 осіб до двох-чотирьох військових.

Про це військовий і колишній народний депутат Єгор Фірсов розповів в інтерв'ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.

Зростання втрат особового складу агресора Фірсов пояснює кількістю дронів. За його словами, ворог намагається захопити територію, а це можливо лише через піхотні штурми. На початку війни росіяни наступали великими групами по 30-50 осіб, потім їх ставало дедалі менше, а зараз це двоє, троє, четверо.

За словами Фірсова, у командира бригади чи батальйону на пункті управління є екрани, де постійно видно, хто і куди рухається. Для цього є розвідувальні дрони та ударні FPV, які, за його словами, можуть наздогнати практично будь-кого.

Фірсов нагадав, що наприкінці 2023 року президент озвучив план виготовити приблизно мільйон дронів. За його оцінкою, лише цього року в Україні вироблять близько 8-9 мільйонів дронів. Він уточнив, що це тільки повітряні FPV, без бомберів, крил і перехоплювачів, а інших типів дронів ще більше. За словами військового, нині це працює на користь України, бо дає змогу контролювати лінію зіткнення та перешкоджати просуванню противника.