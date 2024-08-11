Без цього не вдасться узаконити будинок. Три обов'язкових етапи, про які має знати власник

Багато власників нерухомості в Україні стикаються з проблемою легалізації будинків, збудованих без належного оформлення документів. Відсутність правового підтвердження власності може створювати численні проблеми, від неможливості продати нерухомість до труднощів із підключенням комунальних послуг.

РБК-Україна разом із юристкою практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та Партнери" Ангеліною Овсянко розбиралося, що обов’язково треба зробити під час оформлення будинку.

Підтвердження права власності на землю

Узаконення будинку починається з підтвердження права власності на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомості. Без цього документу процес легалізації буде неможливим. Право власності на землю можна підтвердити різними документами, такими як договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину або державний акт на право власності на землю.

Оформлення документів на будинок

Наступним етапом є підготовка документації для введення будинку в експлуатацію. Згідно з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", цей процес включає:

Проєктна документація. Вона повинна містити всі архітектурно-будівельні рішення, плани будівлі, її конструктивні рішення, інженерні мережі та інші важливі аспекти.

Вона повинна містити всі архітектурно-будівельні рішення, плани будівлі, її конструктивні рішення, інженерні мережі та інші важливі аспекти. Технічний паспорт на будинок. Це документ, який відображає фактичний стан об'єкта нерухомості, його площу, кількість поверхів, матеріали, з яких збудовано будинок, та інші характеристики.

Це документ, який відображає фактичний стан об'єкта нерухомості, його площу, кількість поверхів, матеріали, з яких збудовано будинок, та інші характеристики. Копія документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Це основа для всіх подальших дій щодо узаконення нерухомості.

Спрощена процедура узаконення: будівельна амністія

Для об'єктів, збудованих до 2015 року, існує можливість скористатися спрощеною процедурою узаконення, відомою як "будівельна амністія". Вона передбачає легалізацію будівель без проходження повної процедури отримання дозвільної документації, якщо об'єкти відповідають певним критеріям. Це стосується приватних будинків до 300 кв. м, господарських будівель до 100 кв. м та садових будинків.

Реєстрація права власності

Остаточним етапом узаконення будинку є реєстрація прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це підтверджує, що ви є власником нерухомості і надає вашій власності офіційний правовий статус.

Для цього необхідно подати такі документи:

Заява на державну реєстрацію прав . Це офіційний документ, у якому вказується бажання зареєструвати право власності на нерухоме майно.

Це офіційний документ, у якому вказується бажання зареєструвати право власності на нерухоме майно. Копії документів, що підтверджують право на нерухомість . У вашому випадку це декларація про готовність об'єкта до експлуатації зі статусом "Діючий".

У вашому випадку це декларація про готовність об'єкта до експлуатації зі статусом "Діючий". Технічний паспорт об'єкта нерухомості . Цей документ має бути внесений до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Цей документ має бути внесений до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. Це підтвердження оплати за послуги з державної реєстрації.

"Важливо не пропустити жодного етапу процедури узаконення, оскільки це може призвести до ускладнень у майбутньому. Реєстрація прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є обов'язковим кроком, що завершує процес легалізації", – наголошує юристка Ангеліна Овсянко.