Цього тижня ЗСУ додали більше впевненості Харківському напрямку, - Зеленський

"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства", - сказав президент.

Він також подякував українським військовим, що продовжують обороняти кордон.

"Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - наголосив Зеленський.