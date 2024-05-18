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Цього тижня ЗСУ додали більше впевненості Харківському напрямку, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства", - сказав президент.

 

Він також подякував українським військовим, що продовжують обороняти кордон.

"Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - наголосив Зеленський.

 

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що від 10 травня в Харківській області значно загострилась ситуація. Це сталось після спроби російських військових прорвати оборону Збройних сил України.

Значних успіхів досягнути їм не вдалось, проте окупанти зайняли кілька населених пунктів в "сірій зоні".

Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вчора повідомив, що Росія розширила зону бойових дій в області ще на 70 кілометрів.

Детальніше про думку Сирського з цього приводу та ймовірний намір РФ, можна дізнатись в матеріалі.

РБК-Україна також повідомляло, куди звернутись, якщо вам необхідно евакуюватись з Харківської області.

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