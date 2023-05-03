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Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, - посол України

Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, яку приводить The Jerusalem Post.

"Україна запросила в Ізраїлю систему попередження про ракетний напад після вторгнення Росії минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту", - йдеться у матеріалі.

Посол сподівається, що систему оповіщення швидко доопрацюють та її також зможуть встановити у всі великі міста України.

Система ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та проекти, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, в якому жителі можуть бути у небезпеці. Вона також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають шукати укриття.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", - додав посол.

Також, за його словами, Ізраїль допомагає Україні в розмінуванні. Деякі місцеві організації планують профінансувати проект з адаптації ізраїльських програм стійкості для допомоги українцям, які страждають на посттравматичні симптоми.

Система оповіщення

Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну тривогу суттєво допоможе Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

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