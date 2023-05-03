На этой неделе в Киеве заработала израильская система оповещения, - посол Украины

На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которое приводит The Jerusalem Post.
"Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках после вторжения России в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта", - говорится в материале.
Посол надеется, что система оповещения быстро доработается и ее также смогут установить во все крупные города Украины.
Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытие.
"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", - добавил посол.
Также по его словам, Израиль помогает Украине в разминировании. Некоторые местные организации планируют профинансировать проект по адаптации израильских программ устойчивости для помощи украинцам, страдающим от посттравматических симптомов.
Система оповещения
Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.
Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что израильская система раннего оповещения о воздушной тревоге существенно поможет Украине.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет про оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.
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