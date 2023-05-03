На этой неделе в Киеве заработала израильская система оповещения, - посол Украины

"Украина попросила у Израиля систему оповещения о ракетных атаках после вторжения России в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта", - говорится в материале.

Посол надеется, что система оповещения быстро доработается и ее также смогут установить во все крупные города Украины.

Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, куда они упадут, чтобы сузить радиус, где жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытие.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", - добавил посол.

Также по его словам, Израиль помогает Украине в разминировании. Некоторые местные организации планируют профинансировать проект по адаптации израильских программ устойчивости для помощи украинцам, страдающим от посттравматических симптомов.

Система оповещения

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.