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Цього разу без рекордів: як зіграли українці в НБА у передостанніх матчах року

Фото: Олексій Лень (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У ніч проти 29 грудня в Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату за участю команд українських легіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Святослав Михайлюк з "Юти Джаз" у останніх іграх стабільно проводив на паркеті  до 20 хвилин та набирав більше 10-ти очок. А в попередньому поєдинку повторив одразу два персональні рекорди. Проте, в матчі проти "Філадельфії" він залишився у запасі. Можливо, далася взнаки травма, від якої українець потерпав  протягом усієї осені. Без Михайлюка "джазмени" поступились – 111:114.

Чергової поразки зазнав і "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня. "Королі" програли "Лос-Анджелес Лейкерс", у складі якого був відсутній Леброн Джеймс – 122:132. Вітчизняний бігмен провів на майданчику 11 хвилин, набрав 3 очки (1 з 1-го з гри та 1 з 2-х штрафних) та віддав 1 передачу. Для 31-річного Леня це був 24-й матч у сезоні.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 7 перемог у 30-ти матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 13 успішних поєдинків з 32-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.

Останні матчі у 2024-му "українські" колективи зіграють 31 грудня на власних майданчиках. "Юта" прийматиме "Денвер", а "Сакраменто" – "Даллас".

До слова, Святослав Михайлюк увійшов до топ-15 українських тріумфаторів спортивного року.

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НБАБаскетболАлексей Лень