На этот раз без рекордов: как сыграли украинцы в НБА в предпоследних матчах года

Святослав Михайлюк из "Юты Джаз" в последних играх стабильно проводил на паркете до 20 минут и набирал более 10-ти очков. А в предыдущем поединке повторил сразу два персональных рекорда. Однако, в матче против "Филадельфии" он остался в запасе. Возможно, сказалась травма, от которой украинец страдал в течение всей осени. Без Михайлюка "джазмены" уступили - 111:114.

Очередное поражение потерпел и "Сакраменто Кингз" Алексея Леня. "Короли" проиграли "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого отсутствовал Леброн Джеймс - 122:132. Отечественный бигмен провел на площадке 11 минут, набрал 3 очка (1 с 1-го с игры и 1 с 2-х штрафных) и отдал 1 передачу. Для 31-летнего Леня это был 24-й матч в сезоне.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 7 побед в 30-ти матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 13 успешных поединков из 32-х. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 12-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.

Последние матчи в 2024-м "украинские" коллективы сыграют 31 декабря на своих площадках. "Юта" будет принимать "Денвер", а "Сакраменто" - "Даллас".