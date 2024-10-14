У ЦНС розповіли, як насправді відбувається "відновлення" знищеного росіянами Маріуполя

Одним із таких прикладів є житло на вулиці Межевій, 17. У будинку за цією адресою у несучих стінах з'явилися тріщини після "капітального ремонту", який провели російські підрядники.

"Зрештою, жодного ремонту так в не відбулося, проте виділені кошти на відновлення знищеного будинку зникли", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, місцеві колаборанти розробили цілу схему по відмиванню коштів Кремля на "відбудову" Маріуполя, який розбомбили росіяни.

"Тут через фірми-прокладки наймають підрядників, ті роблять видимість робіт, приїжджають пропагандисти-путіністи для створення красивих роликів про прекрасне життя у місті, яке вмирає, і після цього люди знову залишаються сам на сам із своїми проблемами та болями", - додав інформаційний ресурс.

Крім того, окупанти замість видачі житла тим, хто його втратив внаслідок російських атак по місту, пропонують брати іпотеку. Таким чином, як пише ЦНС, російські банки заробляють на горі простих людей, яке створив сам Кремль.