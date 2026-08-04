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Без ЦНАПу та паперів: як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку в "Дії"

15:31 04.08.2026 Вт
2 хв
Документи більше не потрібні, але є важлива умова
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Студенти можуть зареєструвати місце проживання через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Студенти в Україні отримали можливість змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАПу та оформлення паперових документів. Новий сервіс уже доступний на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Головне:

  • Послуга без бюрократії: Студенти в Україні відтепер можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через портал "Дія" - без відвідування ЦНАПу та паперових довідок.
  • Хто може скористатися: Сервіс доступний для студентів, які не є військовозобов'язаними, мають податковий номер та укладений договір про проживання в гуртожитку.
  • Поступове розширення: Перелік закладів освіти, чиї студенти можуть скористатися послугою, постійно доповнюється на порталі "Дія".

Як пояснили в сервісі, для зміни місця реєстрації потрібно подати заяву онлайн, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та очікувати рішення про реєстрацію.

Як змінити місце реєстрації

Для оформлення послуги необхідно:

  • авторизуватися на порталі "Дія";
  • відкрити розділ "Послуги" - "Усі послуги" - "Зміна місця проживання";
  • перевірити свої дані та обрати реєстрацію в гуртожитку;
  • вказати заклад освіти й адресу гуртожитку;
  • якщо договір про проживання укладено на папері - зазначити його номер і дату;
  • підписати заяву за допомогою КЕП або "Дія.Підпису";
  • після погодження заяви закладом освіти оплатити послугу та дочекатися результату.

Хто може скористатися сервісом

Подати заяву можуть студенти, які:

  • не є військовозобов'язаними;
  • мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • уклали договір про проживання в гуртожитку.

У "Дії" зазначили, що перелік закладів освіти, де доступний новий сервіс, поступово розширюватиметься. Актуальний список можна переглянути на порталі "Дія".

Раніше РБК-Україна розповідало про гуртожитки в КПІ. Університет планує модернізувати та покращити умов проживання. Вже зараз є сімейні гуртожитки для студентських пар, де можна жити в окремих кімнатах із власними зручностями за 3-4 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє проживати без реєстрації місця проживання не довше 30 днів. Водночас відповідальність за порушення цієї норми залишається мінімальною: за перший випадок передбачене лише попередження, а за повторне протягом року - штраф.

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