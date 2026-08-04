Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Дії"

Ранее РБК-Украина рассказывало об общежитиях в КПИ. Университет планирует модернизировать и улучшить условия проживания. Уже сейчас есть семейные общежития для студенческих пар, где можно жить в отдельных комнатах с удобствами за 3-4 тысячи гривен в месяц.

Напомним, украинское законодательство разрешает проживать без регистрации места жительства не дольше 30 дней. В то же время, ответственность за нарушение этой нормы остается минимальной: за первый случай предусмотрено только предупреждение, а за повторное в течение года - штраф.