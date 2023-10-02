ЦНАПи в трьох областях України обладнають сонячними електростанціями

В Україні стартує пілотний проект зі встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загальна вартість проекту складає 18 млн доларів, які будуть надані Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Реалізацію ініціативи заплановано на 2024 - 2026 роки у трьох областях: Івано-Франківській, Житомирській та Одеській. Встановлення сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

Впроваджуватимуть проект корейська компанія Topinfra та громадська організація "Екоклуб", підтримку також надасть Корейський інститут розвитку технологій (KIAT).

Програма включає проведення енергоаудиту, навчання енергоменеджменту, модернізації електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії. Реалізація проекту дозволить зменшити витрати на електроенергію та забезпечить надійність енергопостачання цих об’єктів інфраструктури.

Як зазначили в прес-службі, успішна реалізація проекту дозволить масштабувати його на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України.

Підготовка до зими

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у вересні ситуація в енергосистемі України стабілізувалася в порівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли "Укренерго" було змушено брати аварійну допомогу з європейських країн.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.