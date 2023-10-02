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ЦНАУ в трех областях Украины оборудуют солнечными электростанциями

Украина, Понедельник 02 октября 2023 15:47
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ЦНАУ в трех областях Украины оборудуют солнечными электростанциями Фото: ЦНАУ в Украине оборудуют солнечными электростанциями (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине стартует пилотный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦНАУ). Общая стоимость проекта составляет 18 млн долларов, которые будут предоставлены Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Реализация инициативы запланирована на 2024 - 2026 годы в трех областях: Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской. Установка солнечных систем позволит обеспечить автономное электроснабжение сервисных центров, что в свою очередь позволит своевременно предоставлять услуги населению и снизить нагрузку на централизованные источники поставок.

Внедрять проект будут корейская компания Topinfra и общественная организация "Экоклуб", поддержку также предоставит Корейский институт развития технологий (KIAT).

Программа включает проведение энергоаудита, обучение энергоменеджменту, модернизацию электросетей в зданиях и установку солнечных панелей с накопителями энергии. Реализация проекта позволит снизить затраты на электроэнергию и обеспечит надежность энергоснабжения этих объектов инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, успешная реализация проекта позволит масштабировать его на другие регионы, что станет дополнительным шагом на пути создания устойчивой и распределенной энергетической системы Украины.

Подготовка к зиме

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в сентябре ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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