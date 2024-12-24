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ФОП не відкрити? Які послуги недоступні у ЦНАПах Вінниці через атаку на реєстри

Вінниця, Вівторок 24 грудня 2024 12:30
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ФОП не відкрити? Які послуги недоступні у ЦНАПах Вінниці через атаку на реєстри Фото: Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс" Вінницької міської ради (nmc-pto.vn.ua)
Автор: Катерина Творожнікова

Через російську кібератаку на державні реєстри Міністерства юстиції України, деякі послуги у Центрі адміністративних послуг (ЦНАП) "Прозорий офіс" Вінницької міської ради тимчасово недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вінницької міської ради.

ЦНАП "Прозорий офіс" у місті Вінниці тимчасово призупинив надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Окрім цього, поки що недоступною буде державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. А також, надання послуг у сфері будівництва, що надаються через Єдину державну електронну систему будівництва. До того ж, тимчасово призупинив надання комплексної послуги "єМалятко" та інше.

Крім того, через призупинення роботи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, послуги з реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника також не надаються. Оскільки наразі немає можливості перевірити інформацію про зареєстроване право власності на житло та перебування такого житла в іпотеці або довірчій власності.

Які послуги залишилися доступними

Незважаючи на масштабну кібератаку на державні реєстри Мін’юсту, ЦНАП "Прозорий офіс" у місті Вінниці працює в штатному режимі. А також надає такі послуги:

  • зняття з реєстрації місця проживання особи за її особистою заявою;
  • державна реєстрація народження, шлюбу, смерті. Зокрема, на паперових носіях;
  • паспортні послуги;
  • консультаційні послуги;
  • інформаційні послуги;
  • послуги з першої реєстрації транспортного засобу;
  • адміністративні послуги.

За деталями можна звернутись до працівників кол-центру за телефонами: (0432) 65-50-50, (067) 000-266-1, (073) 000-266-1.

Раніше ми писали, як російська кібератака на держреєстри вплине на соціальні виплати українцям. Через кібератаку, деякі сервіси державних реєстрів України тимчасово недоступні. Водночас Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України та органи соціального захисту працюють у штатному режимі.

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