ФОП не открыть? Какие услуги недоступны в ЦНАПах Винницы из-за атаки на реестры
Из-за российской кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины, некоторые услуги в Центре административных услуг (ЦПАУ/ЦНАП - укр.) "Прозрачный офис" Винницкого городского совета временно недоступны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Винницкого городского совета.
ЦПАУ "Прозрачный офис" в городе Виннице приостановил предоставление услуг по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Кроме этого, пока недоступной будет государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений. А также, предоставление услуг в сфере строительства, предоставляемых через Единую государственную электронную систему строительства. К тому же, приостановил предоставление комплексной услуги "єМалятко" и прочее.
Кроме того, из-за приостановления работы Государственного реестра прав на недвижимое имущество, услуги по регистрации места жительства и снятия с регистрации места жительства по заявлению владельца также не предоставляются. Поскольку пока нет возможности проверить информацию о зарегистрированном праве собственности на жилье и пребывания такого жилья в ипотеке или доверительной собственности.
Какие услуги остались доступными
Несмотря на масштабную кибератаку на государственные реестры Минюста, ЦПАУ "Прозрачный офис" в городе Виннице работает в штатном режиме. А также предоставляет следующие услуги:
- снятие с регистрации места жительства лица по его личному заявлению;
- государственная регистрация рождения, брака, смерти. В частности, на бумажных носителях;
- паспортные услуги;
- консультационные услуги;
- информационные услуги;
- услуги по первой регистрации транспортного средства;
- административные услуги.
За деталями можно обратиться к работникам колл-центра по телефонам: (0432) 65-50-50, (067) 000-266-1, (073) 000-266-1.
Ранее мы писали, как российская кибератака на госреестры повлияет на социальные выплаты украинцам. Из-за кибератаки, некоторые сервисы государственных реестров Украины временно недоступны. В то же время Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Украины и органы социальной защиты работают в штатном режиме.