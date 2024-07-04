Цькування працівників у колективі: який штраф може отримати роботодавець

Мобінг - це умисні дії в колективі щодо окремого працівника з метою психологічного та/або економічного тиску, приниження честі й гідності тощо. В Україні роботодавці можуть отримати за це штрафи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю 173 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Якщо порушення вчинила група осіб чи це вже повторне порушення, тоді покарання становитиме:

За булінг співробітника можна отримати таке покарання:

Існує декілька основних видів тиску, які можна визначити як мобінг:

Раніше ми розповідали, чи будуть штрафувати біженців, чиї діти не ходять у польську школу.

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