Травля работников в коллективе: какой штраф может получить работодатель

Мобинг - это умышленные действия в коллективе в отношении отдельного работника с целью психологического и/или экономического давления, унижения чести и достоинства. В Украине работодатели могут получить за это штрафы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Если нарушение совершила группа лиц или это уже повторное нарушение, тогда наказание составит:

За буллинг сотрудника можно получить следующее наказание:

Существует несколько основных видов давления, которые можно определить как мобинг:

Раньше мы рассказывали, будут ли штрафовать беженцев, чьи дети не ходят в польскую школу.

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