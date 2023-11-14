Цивільну авіацію Росії відключать від доменної зони: що це означає

Російським авіакомпаніям та аеропортам закриють доступ до міжнародної авіаційної доменної зони .aero. Таке рішення було прийняте у зв'язку з санкціями та війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські росЗМІ.
Як пишуть прокремлівські ЗМІ, посилаючись на джерела в авіаційній галузі, швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє доменну зону .aero, прийняв рішення про припинення обслуговування клієнтів з Росії.
Відповідне повідомлення про це компанії отримали 10 листопада від Ru-Center - однієї з авторизованих у Росії організацій, яка здійснює реєстрацію відповідних доменних імен.
Зазначається, що у доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Його використовують близько 30 російських аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та ін.), а також 15 авіакомпаній.
Міжнародна авіаційна доменна зона .aero була створена у 2002 році спеціально для представників галузі. Цей домен можуть використовувати лише авіакомпанії, аеропорти, підприємства космічної та авіапромисловості, авіаклуби, системи продажу квитків, екіпажі літаків, наземні служби тощо.
Він також дозволяє компаніям покращити впізнаваність бренду та підвищити довіру клієнтів.
Зареєструвати домен .aero можна лише після отримання унікального ідентифікатора приналежності до авіаційної спільноти. Тобто, при його скасуванні на території РФ пасажири авіакомпаній не зможуть купити квиток без іншої наявної альтернативи.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія перекидає до України окупаційні війська за допомогою цивільних літаків. У цьому Кремлю допомагає авіакомпанія I Fly Airlines.
Країни Заходу після початку вторгнення РФ в Україну регулярно вводять нові санкції проти Кремля, а також шукають способи не дати зловмисникам їх обходити.
Так, вчора стало відомо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сподівається представити свою пропозицію щодо 12-го пакета антиросійських санкцій уже цього тижня, він включить нові списки персональних обмежень, а також нові експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
Також ми повідомляли, що до 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 млрд євро.
Також, напередодні, зі слів помічника держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатта стало відомо, що Сполучені Штати Америки хочуть досягти припинення російського газового проєкту "Arctic LNG 2".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.