Цивільну авіацію Росії відключать від доменної зони: що це означає

Російським авіакомпаніям та аеропортам закриють доступ до міжнародної авіаційної доменної зони .aero. Таке рішення було прийняте у зв'язку з санкціями та війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські росЗМІ.

Як пишуть прокремлівські ЗМІ, посилаючись на джерела в авіаційній галузі, швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє доменну зону .aero, прийняв рішення про припинення обслуговування клієнтів з Росії.

Відповідне повідомлення про це компанії отримали 10 листопада від Ru-Center - однієї з авторизованих у Росії організацій, яка здійснює реєстрацію відповідних доменних імен.

Зазначається, що у доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Його використовують близько 30 російських аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та ін.), а також 15 авіакомпаній.

Що це означає

Міжнародна авіаційна доменна зона .aero була створена у 2002 році спеціально для представників галузі. Цей домен можуть використовувати лише авіакомпанії, аеропорти, підприємства космічної та авіапромисловості, авіаклуби, системи продажу квитків, екіпажі літаків, наземні служби тощо.

Він також дозволяє компаніям покращити впізнаваність бренду та підвищити довіру клієнтів.

Зареєструвати домен .aero можна лише після отримання унікального ідентифікатора приналежності до авіаційної спільноти. Тобто, при його скасуванні на території РФ пасажири авіакомпаній не зможуть купити квиток без іншої наявної альтернативи.