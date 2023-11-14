Гражданскую авиацию России отключат от доменной зоны: что это значит
Российским авиакомпаниям и аэропортам закроют доступ в международную авиационную доменную зону .aero. Такое решение принято в связи с санкциями и войной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские РосСМИ.
Как пишут прокремлевские СМИ, ссылаясь на источники в авиационной отрасли, швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, администрирующий доменную зону .aero. , принял решение о прекращении обслуживания клиентов из России
Соответствующее сообщение об этом компании получили 10 ноября от Ru-Center – одной из авторизованных в России организаций, осуществляющей регистрацию соответствующих доменных имен.
В доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Его используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и др.), а также 15 авиакомпаний.
Справка
Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей отрасли. Этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, предприятия космической и авиапромышленности, авиаклубы, системы продаж билетов, экипажи самолетов, наземные службы и т.д.
Он также позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов.
Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности авиационного сообщества. То есть, при его упразднении на территории РФ пассажиры авиакомпаний не смогут купить билет без имения иной альтернативы.
Напомним, недавно стало известно, что Россия перемещает в Украину оккупационные войска с помощью гражданских самолетов. В этом Кремлю помогает авиакомпания I Fly Airlines.
Санкции против России
Страны Запада после начала вторжения РФ в Украину регулярно вводят новые санкции против Кремля, а также ищут способы не дать злоумышленникам обходить их.
Так, вчера стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в частности, по алмазам.
Также мы сообщали, что в 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.
Также, накануне, по словам помощника госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатта стало известно, что Соединенные Штаты Америки хотят достичь прекращения российского газового проекта "Arctic LNG 2".
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