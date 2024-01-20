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На цивільному аеродромі в Сочі помітили літак А-50. Такий нещодавно знищили ЗСУ

Сочі, Субота 20 січня 2024 15:06
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На цивільному аеродромі в Сочі помітили літак А-50. Такий нещодавно знищили ЗСУ Фото: на цивільному аеродромі в Сочі сів літак А-50 (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 сів на аеродромі у Сочі. Нещодавно такий літак був знищений Силами оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі. Автори Telegram-каналу додають, що інформацію про посадку А-50 опублікували з затримкою для безпеки людей, які зробили фото. Тобто достеменно невідомо, коли А-50 сів у Сочі.

Інформацію про літак передали Збройним силам України.

"У зв'язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і тих, хто у відрядженні на замітку", - йдеться у повідомленні.

Знищення літака А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили Іл-22. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літака радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що це навряд чи серйозно вплине на можливості ворога завдавати масовані удари.

За даними ГУР Міноборони, Росія має ще до десяти літаків А-50 двох різних модифікацій.

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