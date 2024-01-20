На гражданском аэродроме в Сочи заметили самолет А-50. Такой недавно уничтожили ВСУ
Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сел на аэродроме в Сочи. Недавно такой самолет был уничтожен силами обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Отмечается, что А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи. Авторы Telegram-канала добавляют, что информацию о посадке А-50 опубликовали с задержкой для безопасности людей, которые сделали фото. То есть точно неизвестно, когда А-50 сел в Сочи.
Информацию о самолете передали Вооруженным силам Украины.
"В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и командировочным на заметку", - говорится в сообщении.
Уничтожение самолета А-50
Напомним, 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что уничтожение самолета радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 может отсрочить будущие ракетные удары.
В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что это вряд ли серьезно повлияет на возможности врага наносить массированные удары.
По данным ГУР Минобороны, у России есть еще до десяти самолетов А-50 двух разных модификаций.
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