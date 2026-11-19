За його словами, досвід Харкова у сфері цивільного захисту, зокрема, роботу Ситуаційного центру, доцільно поширювати на інші українські міста та громади.

Йдеться про комплексну систему безпеки, яка дозволяє оперативно реагувати на ворожі атаки, координувати роботу всіх екстрених і комунальних служб та мінімізувати ризики для життя людей.

Як працює Ситуаційний центр

Харків, який постійно перебуває під загрозою російських обстрілів, сформував власну систему оперативного реагування. Один із ключових елементів системи безпеки - Ситуаційний центр, який координує роботу міських служб після атак.

"Раніше після вибуху нам могло знадобитися до п'яти хвилин, щоб точно визначити місце влучання. Сьогодні завдяки спеціалізованій системі відеоспостереження ми можемо зробити це приблизно за 30 секунд. Інформація одразу надходить відповідним службам, і вони вирушають на місце. Наші міські служби сьогодні здатні прибути туди вже за п'ять-шість хвилин", - розповів Терехов.

Після отримання інформації до роботи залучаються рятувальники, медики, поліція та комунальні підприємства. Вони проводять пошуково-рятувальні роботи, допомагають постраждалим, забезпечують безпеку, ліквідовують аварії на мережах і розчищають проїзди.

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Ситуаційний центр координує ці процеси, допомагає залучати додаткову техніку та людей. Для зв'язку між службами використовуються спеціальні радіостанції, що дає змогу оперативно передавати попередження про загрозу повторних ударів.

Крім того, фахівці центру цілодобово відстежують повітряні загрози, щоб служби могли завчасно отримувати інформацію та координувати свої дії.

Що передбачає система безпеки

За словами Терехова, безпековий стандарт Харкова не обмежується роботою Ситуаційного центру. Він також передбачає наявність укриттів, резервів обладнання та матеріалів, автономного енергоживлення, підготовку фахівців і регулярні навчання.

Мета такого підходу - забезпечити готовність міста до різних надзвичайних ситуацій.

"Усе, що дозволяє місту не розгубитися в критичний момент, а діяти за відпрацьованим заздалегідь планом", - пояснив він.

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Міський голова зазначив, що через географічне розташування та інтенсивність російських обстрілів Харків був змушений швидше шукати й упроваджувати нові рішення у сфері цивільного захисту. Сьогодні цей досвід може бути корисним для всієї країни.

"Я б не хотів порівнювати Харків з іншими українськими містами в категоріях, хто працює краще, а хто - гірше. Кожна громада сьогодні має свої виклики, свої можливості, і всюди є люди, які роблять неймовірні речі, щоб захистити інших. Але Харків через своє географічне розташування та інтенсивність обстрілів був змушений значно швидше знаходити нові рішення. І сьогодні ми маємо досвід, який справді може бути корисним для всієї країни", - наголосив Терехов.

Чому досвід Харкова важливий

Голова Асоціації прифронтових міст та громад вважає, що напрацьовані в Харкові рішення доцільно адаптувати до потреб інших міст і громад. За його словами, ефективний цивільний захист залежить не лише від швидкості реагування окремих служб, а й від завчасної підготовки, технічного забезпечення та чіткої координації.

"Я вважаю, що ми просто зобов'язані використати все, чого навчилися за ці роки, щоб зберегти життя людей в інших українських містах і громадах. Система безпеки має бути однаково надійною для кожного українця, незалежно від розміру населеного пункту, в якому він живе", - підкреслив Терехов.

Вивчення і застосування безпекового стандарту Харкова - це можливість посилити спроможність українських громад захищати людей, швидше реагувати на загрози та ефективніше долати наслідки російських атак, резюмував він.