Цивільні пілоти у небі: стало відомо, як залучатимуть добровольців до ППО

В Україні до захисту неба тепер зможуть долучатися і цивільні пілоти. В рамках експериментального проєкту добровольців зможуть залучати до участі у протиповітряній обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління Державної авіації Сергія Якубенка.

Якубенко зазначив, що до груп ударних дронів можна буде залучати осіб, які зняті з обліку і не підлягають призову на військову службу.

Водночас до груп із пілотованою авіацією дозволяється залучати тих, хто має відповідний допуск за станом здоров'я, а також має відповідний фах підготовки щодо пілотування та обслуговування повітряних суден.

На сьогодні у пріоритеті, за словами Якубенка, військові запасу, які вміють пілотувати судно та розуміють тактику знищення ворога.

"Бо перенавчання на такий літак іншого пілота займає за часом дуже менший час, ніж підготовка цивільного пілота до військової специфіки", - зазначив Якубенко.

Чи бронюватимуть добровольців

Заступник начальника Головного управління Державної авіації зауважив, що конкретно бронювання для учасників таких груп постановою Кабміну не передбачене, однак всі члени ДФТГ отримуватимуть винагороду як учасники бойових дій "в розмірі 100 тисяч пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць".

Якубенко наголосив, що контролювати роботу такої протиповітряної оборони будуть Повітряні сили, аби ці літаки, приміром, не стали мішенню для тих же мобільних вогневих груп.

Повітряні сили контролюватимуть добровольців

За підготовку екіпажів з добровольців також відповідатимуть Повітряні сили. Зокрема, вони озвучуватимуть вимоги до персоналу та повітряного судна, які можуть бути залучені до роботи ППО.

Також до такої підготовки постанова уряду дозволяє залучати Центри підготовки громадян до національного спротиву.

Якубенко додав, що на цивільних літаках з таких груп можна буде встановити різнотипне обладнання, озброєння, засоби зв'язку та спостереження, засобів виявлення тощо. Літаки реєструватимуть у тимчасовому реєстрі експериментальних повітряних суден.

"І випробування цих засобів, адже вони експериментальні проводяться під час випробувальних польотів або безпосередньо під час виконання бойового завдання", - додав Якубенко.

Як розширяться групи ДФТГ

Заступник начальника Головного управління Державної авіації розповів, що групи ДФТГ доповнять мобільні вогневі групи, винищувачі та гелікоптери, які вже відбивають російські повітряні атаки. Залучатимуть такі групи по всій країні, а не лише в межах регіону заснування.