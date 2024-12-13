Цивільні носять військову форму: юрист пояснив, як це карається

Носіння військової форми цивільними особами під час воєнного стану може вважатися адміністративним правопорушенням за певних умов.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права Данило Гончаренко.
"Щодо носіння цивільними військової форми, такі дії теж є правопорушенням, що передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Але дуже важлива умова, покарати за носіння військової форми особою, яка не має на це права, можна лише якщо носити таку форму зі знаками розрізнення ЗСУ", - пояснив Гончаренко.
Юрист підкреслив, що носіння форми без відповідних шевронів та відзнак не буде вважатися правопорушенням.
"Сама суть цього правопорушення полягає не просто в носінні форми, а в спробі видати себе за особу, причетну до війська", - зазначив він.
За такі дії передбачено штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 гривень. Крім того, відповідну військову форму конфіскують.
Раніше повідомлялося, що у ТЦК працюють як військові, так і цивільні. При цьому військовослужбовці носять форму, мають право на зброю та виконують завдання за військовим статутом. Понад 90% з них мають бойовий досвід. В той час як працівники ЗСУ є цивільними, які допомагають центрам, але не носять форму, зброю і не складають присягу.
Крім того, повідомлялося, які дії можуть вважатися за прояв зневаги до військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.
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