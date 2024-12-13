Цивільні носять військову форму: юрист пояснив, як це карається

"Щодо носіння цивільними військової форми, такі дії теж є правопорушенням, що передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Але дуже важлива умова, покарати за носіння військової форми особою, яка не має на це права, можна лише якщо носити таку форму зі знаками розрізнення ЗСУ", - пояснив Гончаренко.

Юрист підкреслив, що носіння форми без відповідних шевронів та відзнак не буде вважатися правопорушенням.

"Сама суть цього правопорушення полягає не просто в носінні форми, а в спробі видати себе за особу, причетну до війська", - зазначив він.

За такі дії передбачено штраф у розмірі від 2 550 до 3 400 гривень. Крім того, відповідну військову форму конфіскують.