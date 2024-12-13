Гражданские носят военную форму: юрист объяснил, как это наказывается

"Что касается ношения гражданскими военной формы, такие действия тоже являются правонарушением, предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях. Но очень важное условие, наказать за ношение военной формы лицом, которое не имеет на это права, можно только если носить такую форму со знаками различия ВСУ", - пояснил Гончаренко.

Юрист подчеркнул, что ношение формы без соответствующих шевронов и знаков отличия не будет считаться правонарушением.

"Сама суть этого правонарушения заключается не просто в ношении формы, а в попытке выдать себя за лицо, причастное к войску", - отметил он.

За такие действия предусмотрен штраф в размере от 2 550 до 3 400 гривен. Кроме того, соответствующую военную форму конфискуют.