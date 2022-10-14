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Цитрус святкує День захисника України: знижки до 55% та листівки на фронт

Новость на русском →
П'ятниця 14 жовтня 2022 11:31

Цитрус безмежно вдячний українським захисникам і захисницям за їх героїзм, відважність та незламність. І в День захисника України дарує знижки до 55%, щоб кожен українець міг порадувати своїх героїв важливими та необхідними подарунками. Акція триватиме до 17.10 включно та налічує сотні популярних і корисних товарів з усіх категорій.

Цитрус святкує День захисника України: знижки до 55% та листівки на фронт

Та крім цього в Цитрусі придумали дуже особливий спосіб подякувати нашим воїнам.

Ще у серпні разом з сотнями українців компанія створила листівку рідному незнайомцю. І від сьогодні ви можете відправити її захисникам на фронт, зробивши будь-який донат фонду “Повернись живим” через чат-бот Цитруса. До кожної листівки можна додати текст, який на ній напишуть від руки. А після цього Цитрус з допомогою волонтерів відправить їх нашим героям та геройкам.

Подякуйте, підтримайте, поздоровте — розкажіть про всі свої почуття рідним незнайомцям, які захищають нашу країну та кожного з нас.

Слава Україні!

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