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Цитрус празднует День защитника Украины: скидки до 55% и открытки на фронт

Новина українською →
Пятница 14 октября 2022 11:31

Цитрус безгранично благодарен украинским защитникам и защитницам за их героизм, отважность и несокрушимость. И в День защитника Украины дарит скидки до 55%, чтобы каждый украинец мог порадовать своих героев важными и необходимыми подарками. Акция будет продолжаться до 17.10 включительно и насчитывает сотни популярных и полезных товаров из всех категорий.

Цитрус празднует День защитника Украины: скидки до 55% и открытки на фронт

Но кроме этого в Цитрусе придумали очень особенный способ поблагодарить наших воинов.

Еще в августе вместе с сотнями украинцев компания создала открытку родному незнакомцу. И сегодня вы можете отправить ее защитникам на фронт, сделав любой донат фонду "Повернись живим" через чат-бот Цитруса. К каждой открытке можно добавить текст, который на нем напишут от руки. А после этого Цитрус с помощью волонтеров отправит их нашим героям и геройкам.

Поблагодарите, поддержите, поздравьте — расскажите обо всех своих чувствах родным незнакомцам, защищающим нашу страну и каждого из нас.

Слава Украине!

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