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Цитрус поддержал всеукраинский конкурс инновационных стартапов

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 14:22
Цитрус поддержал всеукраинский конкурс инновационных стартапов

С 12 по 14 августа в Киеве прошел десятый фестиваль Sikorsky Challenge. Это самый известный в Украине конкурс инновационных проектов.

Цитрус, как компания, которая поддерживает развитие современных технологий, стала официальным партнером фестиваля.

На конкурсе были представлены проекты в таких сферах:

  • оборона и безопасность
  • промышленный хайтек и космос
  • зеленая энергетика и экология
  • биомедицинская инженерия и здоровье человека
  • аграрная инженерия
  • информационные технологии, цифровая страна и кибербезопасность

В этом году на участие в мероприятии поступило рекордных 320 заявок.

Для изобретателей это хорошая возможность найти инвесторов для реализации своих проектов.

Среди изобретений можно было увидеть новые технологические дроны, огнеупорную военную форму, а также блокноты, которые не боятся воды и химикатов.

Цитрус поддержал всеукраинский конкурс инновационных стартапов

Во время фестиваля КПИ имени И. Сикорского и министерство агрополитики подписали меморандум о сотрудничестве.

По результатам мероприятия отечественные и иностранные инвесторы выбрали стартапы, с которыми готовы подписать договор и обсудить условия сотрудничества.

Также жюри определило 30 победителей, шесть из которых получили абсолютное первенство в своей сфере.

Цитрус поддержал всеукраинский конкурс инновационных стартапов

Цитрус всегда приветствует диджитализацию и в этом году компания создала телеграмм-шоп для удобства клиентов. Также, это — первый ритейлер, который сотрудничает с приложением "Дія".

Кроме этого, компания начала использовать сервисы электронных кошельков Google и Apple. Теперь покупатели могут добавить цифровую бонусную карту в приложение Google Pay и Apple Wallet.

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