Цитрус підтримав всеукраїнський конкурс інноваційних стартапів

З 12 по 14 серпня у Києві пройшов десятий фестиваль Sikorsky Challenge. Це найвідоміший в Україні конкурс інноваційних проєктів.

Цитрус, як компанія, яка підтримує розвиток сучасних технологій, стала офіційним партнером фестивалю.

На конкурсі були представлені проєкти в таких сферах:

оборона і безпека

промисловий хайтек і космос

зелена енергетика та екологія

біомедична інженерія та здоров'я людини

аграрна інженерія

інформаційні технології, цифрова країна і кібербезпека

У цьому році на участь у заході надійшло рекордних 320 заявок.

Це чудова можливість винахідникам знайти інвесторів для реалізації своїх стартапів.

Серед винаходів можна було побачити нові технологічні дрони, військову вогнетривку форму, а також блокноти, які не бояться води та хімікатів.

Під час фестивалю КПІ імені І. Сікорського та міністерство агрополітики підписали меморандум про співпрацю.

За результатами заходу вітчизняні та іноземні інвестори вибрали стартапи, з якими готові підписати договір і обговорити умови співпраці.

Також журі визначило 30 переможців, шість з яких отримали абсолютну першість у своїй сфері.

Цитрус завжди вітає діджиталізацію і в цьому році компанія створила телеграм-шоп для зручності клієнтів. Також, це — перший ритейлер, який співпрацює з додатком "Дія".

Крім цього, компанія почала використовувати сервіси електронних гаманців Google та Apple. Тепер покупці можуть додати цифрову бонусну карту в додаток Google Pay та Apple Wallet.