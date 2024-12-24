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За ціною вживаного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрірайду

Вівторок 24 грудня 2024 18:35
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За ціною вживаного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрірайду Фото:Lamborghini представила сноуборд для фрірайду (media.lamborghini.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Lamborghini показала фірмовий сноуборд із дизайном у стилі суперкарів. Дошка називається Warpspeed, її випустили у співпраці з CAPiTA Snowboards та Union Binding.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Італійці у партнерстві з австрійською CAPiTA Snowboards та земляками з Union Binding випустили сноуборд Warpspeed тиражем становив 200 екземплярів. Усі виготовлені на заводі CAPiTA Mothership, що працює на енергії з відновлюваних джерел.

За ціною вживаного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрірайду

У конструкції Warpspeed використані підсилювачі з матеріалу Megacarbon, який забезпечує контроль та стійкість на високих швидкостях. Ну а про приналежність до лімітованої серії говорить не лише колір, а й особлива форма носа та хвоста.

До дошки додаються кріплення Union Falcor Automobili Lamborghini, хайбек яких вперше в галузі виготовлений з пресованого вуглеволокна. Кріплення, як і сам сноуборд, підійдуть і для катання на підготовлених схилах, і для фрірайду. Оцінена дошка у 1300 євро.

За ціною вживаного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрірайду

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