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По цене подержанного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрирайда

Вторник 24 декабря 2024 18:35
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По цене подержанного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрирайда Фото:Lamborghini представила сноуборд для фрирайда (media.lamborghini.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Lamborghini показала фирменный сноуборд с дизайном в стиле суперкаров. Доска называется Warpspeed, ее выпустили в сотрудничестве с CAPiTA Snowboards и Union Binding.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Итальянцы в партнерстве с австрийской CAPiTA Snowboards и земляками из Union Binding выпустили сноуборд Warpspeed тиражом составил 200 экземпляров. Все изготовлены на заводе CAPiTA Mothership, работающем на энергии из возобновляемых источников.

По цене подержанного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрирайда

В конструкции Warpspeed использованы усилители из материала Megacarbon, который обеспечивает контроль и устойчивость на высоких скоростях. Ну а о принадлежности к лимитированной серии говорит не только цвет, но и особая форма носа и хвоста.

К доске прилагаются крепления Union Falcor Automobili Lamborghini, хайбек которых впервые в отрасли изготовлен из прессованного углеволокна. Крепления, как и сам сноуборд, подойдут и для катания на подготовленных склонах, и для фрирайда. Оценена доска в 1300 евро.

По цене подержанного авто: Lamborghini представила сноуборд для фрирайда

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