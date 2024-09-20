За ціною від 10 до 20 тисяч доларів: опубліковано рейтинг найбільш надійних авто з пробігом

Аналітики американського агентства Consumer Reports склали рейтинг найнадійніших уживаних автомобілів. Серед найдоступніших моделей, представлених на вторинному ринку США, експерти відзначили Chevrolet Cruze другого покоління, що випускався з 2016 по 2019 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Consumer Reports.
Що стосується Сhevrolet Cruze, то Consumer Reports особливо виділяло автомобілі, випущені після 2017 року. Серед переваг цієї моделі називають комфорт під час їзди та тяговитий чотирициліндровий мотор, а також сучасні опції, у тому числі мультимедійну систему з підтримкою iOS та Android. У сегменті машин вартістю до 15 тисяч доларів переміг Hyundai Elantra 2017-2020 років, який відрізняється скромною витратою палива та наявністю широкого за мірками цього класу набором електронних асистентів.
Серед кросоверів ціною до 15 тисяч доларів найнадійнішим визнали Honda HR-V 2016-2022 років. Це просторий та економічний з погляду витрати палива автомобіль з гідним рівнем безпеки. А ось Kia Sportage відзначили у категорії машин вартістю до 20 тисяч доларів – до рейтингу потрапив кросовер 2017-2022 років випуску, але експерти рекомендують розглядати для покупки ті автомобілі, які були зроблені після 2021 року.
У сегменті гібридів за 15 та 20 тисяч доларів найкращими стали Toyota Corolla (2020-2024 років) та Toyota RAV4 (2016-2018 років) відповідно. Найнадійнішим серед трирядних автомобілів виявився Mazda CX-9 другого покоління, серед преміальних кросоверів – Buick Envision, серед пікапів – Toyota Tacoma, а перемогу у категорії спорткарів здобула Mazda MX-5. Усі вони коштують на вторинному ринку до 20 тисяч доларів.
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