За ціною від 10 до 20 тисяч доларів: опубліковано рейтинг найбільш надійних авто з пробігом

Що стосується Сhevrolet Cruze, то Consumer Reports особливо виділяло автомобілі, випущені після 2017 року. Серед переваг цієї моделі називають комфорт під час їзди та тяговитий чотирициліндровий мотор, а також сучасні опції, у тому числі мультимедійну систему з підтримкою iOS та Android. У сегменті машин вартістю до 15 тисяч доларів переміг Hyundai Elantra 2017-2020 років, який відрізняється скромною витратою палива та наявністю широкого за мірками цього класу набором електронних асистентів.

Серед кросоверів ціною до 15 тисяч доларів найнадійнішим визнали Honda HR-V 2016-2022 років. Це просторий та економічний з погляду витрати палива автомобіль з гідним рівнем безпеки. А ось Kia Sportage відзначили у категорії машин вартістю до 20 тисяч доларів – до рейтингу потрапив кросовер 2017-2022 років випуску, але експерти рекомендують розглядати для покупки ті автомобілі, які були зроблені після 2021 року.

У сегменті гібридів за 15 та 20 тисяч доларів найкращими стали Toyota Corolla (2020-2024 років) та Toyota RAV4 (2016-2018 років) відповідно. Найнадійнішим серед трирядних автомобілів виявився Mazda CX-9 другого покоління, серед преміальних кросоверів – Buick Envision, серед пікапів – Toyota Tacoma, а перемогу у категорії спорткарів здобула Mazda MX-5. Усі вони коштують на вторинному ринку до 20 тисяч доларів.