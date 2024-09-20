По цене от 10 до 20 тысяч долларов: опубликован рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом

Что касается Сhevrolet Cruze, то Consumer Reports особенно выделяло автомобили, выпущенные после 2017 года. Среди преимуществ этой модели называют комфорт во время езды и тяговитый четырехцилиндровый мотор, а также современные опции, включая мультимедийную систему с поддержкой iOS и Android. В сегменте машин стоимостью до 15 тысяч долларов победил Hyundai Elantra 2017-2020 годов, отличающийся скромным расходом топлива и наличием широкого по меркам этого класса набором электронных ассистентов.

Среди кроссоверов ценой до 15 тысяч долларов самым надежным признали Honda HR-V 2016-2022 годов. Это просторный и экономичный с точки зрения расхода топлива автомобиль с достойным уровнем безопасности. А вот Kia Sportage отметили в категории машин стоимостью до 20 тысяч долларов – в рейтинг попал кроссовер 2017-2022 годов выпуска, но эксперты рекомендуют рассматривать для покупки те автомобили, которые были сделаны после 2021 года.

В сегменте гибридов за 15 и 20 тысяч долларов лучшими стали Toyota Corolla (2020-2024) и Toyota RAV4 (2016-2018) соответственно. Самым надежным среди трехрядных автомобилей оказался Mazda CX-9 второго поколения, среди премиальных кроссоверов – Buick Envision, среди пикапов – Toyota Tacoma, а победу в категории спорткаров одержала Mazda MX-5. Все они стоят на вторичном рынке до 20 тысяч долларов.