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За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього

Четвер 06 березня 2025 14:12
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За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього Фото: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen готується запустити в серію доступний компактний електромобіль, який зможе собі дозволити "кожен європеєць". Поки що представлена ​​лише його концептуальна версія, а готовий до виробництва варіант доведеться почекати до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Volkswagen.

Вже відомо, що коштуватиме новинка приблизно 20 тисяч євро. Volkswagen назвав модель ID.Every1 – "everyone", тобто для всіх. В її основі лежить платформа MEB, а єдиний електродвигун встановлений на передній осі. Його віддача становить лише 95 кінських сил, запас ходу на одному заряді батареї, ємність якої поки що не оприлюднена, також скромний – до 250 кілометрів.

За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього

Анонсовано, що електромобіль зможе розганятись до 130 км/год, і цього, як вважає автовиробник, цілком повинно вистачити для експлуатації машини в місті, для чого вона і призначена.

За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього

Volkswagen ID.Every1 являє собою хетчбек довжиною 3,88 метра. Салон ID.Every1 розрахований на чотирьох, а багажник вміщує 305 літрів. З особливостей дизайну можна відзначити компактну оптику, гладкі лінії кузова, роздвоєний спойлер, затемнені стійки, а також емблеми Volkswagen з підсвічуванням.

За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього

Загалом до 2027 року Volkswagen випустить дев'ять моделей на передньопривідній архітектурі MEB.

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