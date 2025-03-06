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По цене в 20 тысяч евро: Volkswagen показал городской электромобиль будущего

Четверг 06 марта 2025 14:12
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По цене в 20 тысяч евро: Volkswagen показал городской электромобиль будущего Фото: Volkswagen показал городской электромобиль будущего (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen готовится запустить в серию доступный компактный электромобиль, который сможет себе позволить "каждый европеец". Пока что представлена лишь его концептуальная версия, а готовый к производству вариант придется подождать до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Уже известно, что стоить новинка будет примерно 20 тысяч евро. Volkswagen назвал модель ID.Every1 - "everyone", то есть для всех. В ее основе лежит платформа MEB, а единственный электродвигатель установлен на передней оси. Его отдача составляет всего 95 лошадиных сил, запас хода на одном заряде батареи, емкость которой пока не обнародована, также скромный - до 250 километров.

По цене в 20 тысяч евро: Volkswagen показал городской электромобиль будущего

Анонсировано, что электромобиль сможет разгоняться до 130 км/ч, и этого, как считает автопроизводитель, вполне должно хватить для эксплуатации машины в городе, для чего она и предназначена.

По цене в 20 тысяч евро: Volkswagen показал городской электромобиль будущего

Volkswagen ID.Every1 представляет собой хэтчбек длиной 3,88 метра. Салон ID.Every1 рассчитан на четверых, а багажник вмещает 305 литров. Из особенностей дизайна можно отметить компактную оптику, гладкие линии кузова, раздвоенный спойлер, затемненные стойки, а также эмблемы Volkswagen с подсветкой.

По цене в 20 тысяч евро: Volkswagen показал городской электромобиль будущего

Всего до 2027 года Volkswagen выпустит девять моделей на переднеприводной архитектуре MEB.

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Volkswagen Электромобили Автомобильный рынок
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