Цінові обмеження заважають інтеграції в ринок ЄС, - Верещинська

Дія цінових обмежень (прайс-кепів) на українському ринку електроенергії була продовжена ще на пів року, попри те, що вони стримують ринкову конкуренцію та гальмують розвиток нових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасію Верещинську.

"У нас є цінові обмеження для верхньої межі, для кожного сегменту на ринку електроенергії, і нижня межа. Тобто є певні рамки, в межах яких ті, хто торгують на ринку електроенергії, можуть визначати і ставити свої ціни для продажі. Ціна не може бути нижчою певної межі і не може бути вищою", - пояснила вона.

Верещинська наголосила, що ЄУЕА з самого початку виступала за максимальне розширення цих меж або за повне скасування прайс-кепів.

"Звісно, що ми з самого початку виступали за або ж максимальне розширення меж цих цінових обмежень для того, щоб вони якомога менше впливали на поведінку гравців на ринку і не обмежували її, або ж взагалі їх прибрати", - сказала вона.

На її думку, цінові обмеження також негативно впливають на перспективи інновацій.

"Ці самі цінові обмеження не тільки впливають на існуючі проєкти й існуючі технології, вони також доволі сильно стримують розвиток систем накопичення енергії", - зазначила Верещинська.

За її словами, змінність ціни (волатильність) - ключовий чинник для ефективної роботи таких систем, і саме прайс-кепи знижують її.

"Наявність цінових обмежень дуже сильно стримує ціни. Ми можемо подивитися, наприклад, на графік торгів за один день і побачимо рівні такі лінії. Але коли ми говоримо про волатильність, ми говоримо про постійні зміни і коливання. Саме коливання - важливий момент для систем накопичення енергії", - підкреслила експертка.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова зазначила, що чинні прайс-кепи призводять до цінових викривлень, не відображаючи реальної ситуації на ринку електроенергії, зокрема у вечірні години дефіциту.