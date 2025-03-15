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Цінові обмеження на ринку електроенергії блокують можливості імпорту, - нардеп

Субота 15 березня 2025 19:14
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Цінові обмеження на ринку електроенергії блокують можливості імпорту, - нардеп Фото: цінові обмеження на ринку електроенергії блокують можливості імпорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Поточні прайс-кепи на ринку електроенергії України перешкоджають імпорту та загрожують енергетичній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Вікторію Гриб під час засідання комітету з енергетики Верховної Ради.

За її словами, цінові обмеження роблять український ринок менш привабливим для імпортерів електроенергії. Це призводить до недостатнього використання доступних можливостей імпорту, що може спричинити дефіцит електроенергії в країні.

"Саме встановлені прайс-кепи заважають зараз імпортерам заходити до нас на ринок", - пояснила Гриб.

Депутатка також закликала до перегляду цінової політики на ринку електроенергії.

Нагадаємо, що на засіданні 4 грудня Регулятор почав процедуру перегляду граничних цін на енергоринку, але остаточного рішення поки не ухвалили.

Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження, оскільки вони є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

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